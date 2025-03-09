Сьогоднішня ціна Kabosu on SOL (KABOSU)

Поточна ціна Kabosu on SOL (KABOSU) сьогодні становить 0.00011957 USD з ринковою капіталізацією $ 119.57K USD. Ціна KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kabosu on SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.37K USD

- зміна ціни Kabosu on SOL протягом дня — -1.18%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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