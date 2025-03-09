Ціна Kabosu on SOL (KABOSU)
Поточна ціна Kabosu on SOL (KABOSU) сьогодні становить 0.00011957 USD з ринковою капіталізацією $ 119.57K USD. Ціна KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kabosu on SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.37K USD
- зміна ціни Kabosu on SOL протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kabosu on SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kabosu on SOL до USD становила $ -0.0000045402.
За останні 60 днів зміна ціни Kabosu on SOL до USD становила $ -0.0000042812.
За останні 90 днів зміна ціни Kabosu on SOL до USD становила $ -0.0000662191659853598.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.18%
|30 днів
|$ -0.0000045402
|-3.79%
|60 днів
|$ -0.0000042812
|-3.58%
|90 днів
|$ -0.0000662191659853598
|-35.64%
Останній аналіз цін Kabosu on SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.77%
-1.18%
+22.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kabosu, a Shiba Inu, became an internet sensation with her distinctive expression, inspiring the "Doge" meme and the creation of Dogecoin. Adopted by Atsuko Sato in 2010, Kabosu's image spread rapidly online, leading to Dogecoin's rise as a popular cryptocurrency in 2013. Despite her fame, Kabosu lived a quiet life with Sato. Her recent passing has been met with global tributes, highlighting her impact on pop culture and digital currency.
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