Сьогоднішня ціна Kabosu Inu (KABOSU)

Поточна ціна Kabosu Inu (KABOSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kabosu Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 730.61 USD

- зміна ціни Kabosu Inu протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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