Що таке Kabosu Inu ( KABOSU)

Kabosu Inu is an ERC20 token dedicating appreciation and awareness of Kabosu, the Shiba Inu dog that inspired dogecoin. Kabosu is one of the biggest inspirations in the meme coin world and our community will grow strong to spread awareness of the great Kabosu.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Kabosu Inu (KABOSU) Офіційний вебсайт