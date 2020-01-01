Токеноміка Kabosu ERC20 (KABOSU) Дізнайтеся ключову інформацію про Kabosu ERC20 (KABOSU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kabosu ERC20 (KABOSU) Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be. Офіційний вебсайт: https://kabosu.com/ Whitepaper: https://realshibadoge.medium.com/reviving-fun-on-ethereum-with-kabosu-a-meme-token-experiment-9c1df3d9d78b Купити KABOSU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kabosu ERC20 (KABOSU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kabosu ERC20 (KABOSU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 473,89K $ 473,89K $ 473,89K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 473,89K $ 473,89K $ 473,89K Історичний максимум: $ 0,01850467 $ 0,01850467 $ 0,01850467 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00047389 $ 0,00047389 $ 0,00047389 Дізнайтеся більше про ціну Kabosu ERC20 (KABOSU)

Токеноміка Kabosu ERC20 (KABOSU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kabosu ERC20 (KABOSU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KABOSU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KABOSU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KABOSU, досліджуйте ціну токена KABOSU в реальному часі!

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