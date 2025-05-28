Ціна Kabosu ERC20 (KABOSU)
Поточна ціна Kabosu ERC20 (KABOSU) сьогодні становить 0,00167539 USD з ринковою капіталізацією $ 1,68M USD. Ціна KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kabosu ERC20:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kabosu ERC20 протягом дня — -77,36%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kabosu ERC20 до USD становила $ -0,005727555182852087.
За останні 30 днів зміна ціни Kabosu ERC20 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kabosu ERC20 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kabosu ERC20 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,005727555182852087
|-77,36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kabosu ERC20: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,10%
-77,36%
-77,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again. Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon. The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.
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