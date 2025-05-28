Сьогоднішня ціна Kabosu ERC20 (KABOSU)

Поточна ціна Kabosu ERC20 (KABOSU) сьогодні становить 0,00167539 USD з ринковою капіталізацією $ 1,68M USD. Ціна KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kabosu ERC20:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kabosu ERC20 протягом дня — -77,36%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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