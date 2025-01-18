Сьогоднішня ціна Kabosu ($KABOSU)

Поточна ціна Kabosu ($KABOSU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $KABOSU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kabosu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.56 USD

- зміна ціни Kabosu протягом дня — +0.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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