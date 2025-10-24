Інформація щодо ціни Kaboom (KABOOM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000849 $ 0,00000849 $ 0,00000849 Мін. за 24 год $ 0,00000867 $ 0,00000867 $ 0,00000867 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000849$ 0,00000849 $ 0,00000849 Макс. за 24 год $ 0,00000867$ 0,00000867 $ 0,00000867 Рекордний максимум $ 0,00266209$ 0,00266209 $ 0,00266209 Найнижча ціна $ 0,00000728$ 0,00000728 $ 0,00000728 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,62% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,03%

Актуальна ціна Kaboom (KABOOM) становить $0,00000867. За останні 24 години KABOOM торгувався між мінімумом у $ 0,00000849 і максимумом у $ 0,00000867, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KABOOM становить $ 0,00266209, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000728.

Що стосується короткострокових результатів, то KABOOM змінився на -- за останню годину, +0,62% за 24 години та на +6,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kaboom (KABOOM)

Ринкова капіталізація $ 8,66K$ 8,66K $ 8,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,66K$ 8,66K $ 8,66K Циркуляційне постачання 998,22M 998,22M 998,22M Загальна пропозиція 998 221 402,417776 998 221 402,417776 998 221 402,417776

Поточна ринкова капіталізація Kaboom — $ 8,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KABOOM — 998,22M, зі загальною пропозицією 998221402.417776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,66K.