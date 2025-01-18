Ціна KaboChan (KABO)
Поточна ціна KaboChan (KABO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KABO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KaboChan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 678.64 USD
- зміна ціни KaboChan протягом дня — -1.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KaboChan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KaboChan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KaboChan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KaboChan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.94%
|30 днів
|$ 0
|-30.44%
|60 днів
|$ 0
|-55.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KaboChan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-1.94%
-1.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET $KABO $KABO is a decentralized memecoin on the ETH network. "Vitalik's Favorite Dog Kabo! This crypto-pawioneer's best friend is always by his side, bringing joy and loyalty to the blockchain world." The team behind $KABO is leaving no stone unturned when it comes to marketing. They are investing in various channels, including social media, ads, and press releases, to spread the word about the project and attract more participants. Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity has been burned, and ownership is renounced. preventing the chances of a rug pull. $KABO is a community-driven project that aims to create a fun and engaging ecosystem for meme lovers. Here's what you need to know.
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