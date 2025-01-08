Ціна Kabila (KBL)
Поточна ціна Kabila (KBL) сьогодні становить 0.02621672 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна KBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kabila:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.72K USD
- зміна ціни Kabila протягом дня — -6.69%
- циркуляційна пропозиція – 111.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kabila до USD становила $ -0.00187974541589798.
За останні 30 днів зміна ціни Kabila до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kabila до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kabila до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00187974541589798
|-6.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kabila: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-6.69%
+6.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.
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