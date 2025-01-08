Сьогоднішня ціна Kabila (KBL)

Поточна ціна Kabila (KBL) сьогодні становить 0.02621672 USD з ринковою капіталізацією $ 2.91M USD. Ціна KBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kabila:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.72K USD

- зміна ціни Kabila протягом дня — -6.69%

- циркуляційна пропозиція – 111.03M USD

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