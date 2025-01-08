Сьогоднішня ціна KABAL (KABAL)

Поточна ціна KABAL (KABAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.56K USD. Ціна KABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KABAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.29 USD

- зміна ціни KABAL протягом дня — -0.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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