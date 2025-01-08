Ціна KABAL (KABAL)
Поточна ціна KABAL (KABAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.56K USD. Ціна KABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KABAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.29 USD
- зміна ціни KABAL протягом дня — -0.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KABAL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KABAL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KABAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KABAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.75%
|30 днів
|$ 0
|-23.89%
|60 днів
|$ 0
|-13.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KABAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.75%
+8.65%
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we are the kabal
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