Сьогоднішня ціна K9 Finance DAO

Поточна ціна K9 Finance DAO (KNINE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KNINE до USD становить $ 0 за KNINE.

K9 Finance DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 271,282, з циркуляційною пропозицією у 701.99B KNINE. Протягом останніх 24 годин KNINE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KNINE змінився на -0.00% за останню годину та на +2.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо K9 Finance DAO (KNINE)

Ринкова капіталізація $ 271.28K$ 271.28K $ 271.28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 386.45K$ 386.45K $ 386.45K Циркуляційне постачання 701.99B 701.99B 701.99B Загальна пропозиція 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

Поточна ринкова капіталізація K9 Finance DAO — $ 271.28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KNINE — 701.99B, зі загальною пропозицією 999999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 386.45K.