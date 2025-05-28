Сьогоднішня ціна K21 (K21)

Поточна ціна K21 (K21) сьогодні становить 0,03629285 USD з ринковою капіталізацією $ 654,24K USD. Ціна K21 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності K21:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни K21 протягом дня — +2,51%

- циркуляційна пропозиція – 18,03M USD

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