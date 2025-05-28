Ціна K21 (K21)
Поточна ціна K21 (K21) сьогодні становить 0,03629285 USD з ринковою капіталізацією $ 654,24K USD. Ціна K21 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності K21:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни K21 протягом дня — +2,51%
- циркуляційна пропозиція – 18,03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни K21 до USD становила $ +0,00088747.
За останні 30 днів зміна ціни K21 до USD становила $ +0,0103677131.
За останні 60 днів зміна ціни K21 до USD становила $ +0,0034690375.
За останні 90 днів зміна ціни K21 до USD становила $ -0,005093562374740465.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00088747
|+2,51%
|30 днів
|$ +0,0103677131
|+28,57%
|60 днів
|$ +0,0034690375
|+9,56%
|90 днів
|$ -0,005093562374740465
|-12,30%
Останній аналіз цін K21: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
+2,51%
+3,22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.
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