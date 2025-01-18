Ціна JVault Token (JVT)
Поточна ціна JVault Token (JVT) сьогодні становить 0.226093 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JVault Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD
- зміна ціни JVault Token протягом дня — -5.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін JVT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JVT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JVault Token до USD становила $ -0.013513098207455.
За останні 30 днів зміна ціни JVault Token до USD становила $ -0.0291408554.
За останні 60 днів зміна ціни JVault Token до USD становила $ -0.0659095235.
За останні 90 днів зміна ціни JVault Token до USD становила $ -0.19640757424044096.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013513098207455
|-5.63%
|30 днів
|$ -0.0291408554
|-12.88%
|60 днів
|$ -0.0659095235
|-29.15%
|90 днів
|$ -0.19640757424044096
|-46.48%
Останній аналіз цін JVault Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.68%
-5.63%
-2.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
JVault is a TON-based ecosystem for project creators and investors that includes four active products: Staking, Launchpad, Quest Bot and Locker.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 JVT до AUD
A$0.36400973
|1 JVT до GBP
￡0.18539626
|1 JVT до EUR
€0.21931021
|1 JVT до USD
$0.226093
|1 JVT до MYR
RM1.0174185
|1 JVT до TRY
₺8.01047499
|1 JVT до JPY
¥35.34285776
|1 JVT до RUB
₽23.17227157
|1 JVT до INR
₹19.57513194
|1 JVT до IDR
Rp3,706.44202992
|1 JVT до PHP
₱13.23774515
|1 JVT до EGP
￡E.11.3950872
|1 JVT до BRL
R$1.3791673
|1 JVT до CAD
C$0.32557392
|1 JVT до BDT
৳27.4702995
|1 JVT до NGN
₦352.16923959
|1 JVT до UAH
₴9.52077623
|1 JVT до VES
Bs12.209022
|1 JVT до PKR
Rs63.03020654
|1 JVT до KZT
₸120.00564254
|1 JVT до THB
฿7.77533827
|1 JVT до TWD
NT$7.43619877
|1 JVT до CHF
Fr0.20574463
|1 JVT до HKD
HK$1.75900354
|1 JVT до MAD
.د.م2.26997372