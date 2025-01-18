Сьогоднішня ціна JVault Token (JVT)

Поточна ціна JVault Token (JVT) сьогодні становить 0.226093 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JVault Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07K USD

- зміна ціни JVault Token протягом дня — -5.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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