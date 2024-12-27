Ціна Juventus Fan Token (JUV)
Поточна ціна Juventus Fan Token (JUV) сьогодні становить 1.67 USD з ринковою капіталізацією $ 12.70M USD. Ціна JUV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Juventus Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02M USD
- зміна ціни Juventus Fan Token протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 7.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juventus Fan Token до USD становила $ -0.007124942560019.
За останні 30 днів зміна ціни Juventus Fan Token до USD становила $ -0.0098722050.
За останні 60 днів зміна ціни Juventus Fan Token до USD становила $ +0.0743033100.
За останні 90 днів зміна ціни Juventus Fan Token до USD становила $ +0.057752081639907.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007124942560019
|-0.42%
|30 днів
|$ -0.0098722050
|-0.59%
|60 днів
|$ +0.0743033100
|+4.45%
|90 днів
|$ +0.057752081639907
|+3.58%
Останній аналіз цін Juventus Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.01%
-0.42%
+13.86%
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