Сьогоднішня ціна Juventus Fan Token (JUV)

Поточна ціна Juventus Fan Token (JUV) сьогодні становить 1.67 USD з ринковою капіталізацією $ 12.70M USD. Ціна JUV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Juventus Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02M USD

- зміна ціни Juventus Fan Token протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 7.63M USD

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