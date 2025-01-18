Сьогоднішня ціна JustMoney (JM)

Поточна ціна JustMoney (JM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JustMoney:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD

- зміна ціни JustMoney протягом дня — -2.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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