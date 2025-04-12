Ціна Justice for Zachxbt (ZACHXBT)
Поточна ціна Justice for Zachxbt (ZACHXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85.95K USD. Ціна ZACHXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Justice for Zachxbt:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Justice for Zachxbt протягом дня — +4.58%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Justice for Zachxbt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Justice for Zachxbt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Justice for Zachxbt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Justice for Zachxbt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.58%
|30 днів
|$ 0
|-62.49%
|60 днів
|$ 0
|-74.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Justice for Zachxbt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+4.58%
+5.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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