Сьогоднішня ціна Justice for Zachxbt (ZACHXBT)

Поточна ціна Justice for Zachxbt (ZACHXBT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 85.95K USD. Ціна ZACHXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Justice for Zachxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Justice for Zachxbt протягом дня — +4.58%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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