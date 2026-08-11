Сьогоднішня ціна Justice for Wang Wang

Поточна ціна Justice for Wang Wang (旺旺) сьогодні становить $ 0, зі зміною 21,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 旺旺 до USD становить $ 0 за 旺旺.

Justice for Wang Wang наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 548 536, з циркуляційною пропозицією у 999,83M 旺旺. Протягом останніх 24 годин 旺旺 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00135092, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 旺旺 змінився на -3,69% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 112,12K.

Ринкова інформація щодо Justice for Wang Wang (旺旺)

Ринкова капіталізація $ 548,54K$ 548,54K $ 548,54K Обсяг (за 24 год) $ 112,12K$ 112,12K $ 112,12K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 548,54K$ 548,54K $ 548,54K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 830 571,708229 999 830 571,708229 999 830 571,708229

Поточна ринкова капіталізація Justice for Wang Wang — $ 548,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 112,12K. Циркуляційна пропозиція 旺旺 — 999,83M, зі загальною пропозицією 999830571.708229. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,54K.