Токеноміка Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Дізнайтеся ключову інформацію про Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) $PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders. Офіційний вебсайт: https://pizzaguycto.com/ Купити PIZZAGUY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,88K $ 16,88K $ 16,88K Загальна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M Циркуляційна пропозиція: $ 998,71M $ 998,71M $ 998,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,88K $ 16,88K $ 16,88K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Токеноміка Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIZZAGUY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIZZAGUY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIZZAGUY, досліджуйте ціну токена PIZZAGUY в реальному часі!

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