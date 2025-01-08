Ціна Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)
Поточна ціна Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.25K USD. Ціна PIZZAGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Justice For Pizza Guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни Justice For Pizza Guy протягом дня — -15.64%
- циркуляційна пропозиція – 999.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Justice For Pizza Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Justice For Pizza Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Justice For Pizza Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Justice For Pizza Guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.64%
|30 днів
|$ 0
|-85.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Justice For Pizza Guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
-15.64%
+17.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.
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