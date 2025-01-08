Сьогоднішня ціна Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Поточна ціна Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.25K USD. Ціна PIZZAGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Justice For Pizza Guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD

- зміна ціни Justice For Pizza Guy протягом дня — -15.64%

- циркуляційна пропозиція – 999.54M USD

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