Ціна JUSTICE FOR PEANUT (JFP)
Поточна ціна JUSTICE FOR PEANUT (JFP) сьогодні становить 0.00125629 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна JFP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUSTICE FOR PEANUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.22K USD
- зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT протягом дня — -5.69%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT до USD становила $ -0.0005765241.
За останні 60 днів зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.69%
|30 днів
|$ -0.0005765241
|-45.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін JUSTICE FOR PEANUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-5.69%
-19.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.
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