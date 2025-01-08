Сьогоднішня ціна JUSTICE FOR PEANUT (JFP)

Поточна ціна JUSTICE FOR PEANUT (JFP) сьогодні становить 0.00125629 USD з ринковою капіталізацією $ 1.26M USD. Ціна JFP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUSTICE FOR PEANUT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.22K USD

- зміна ціни JUSTICE FOR PEANUT протягом дня — -5.69%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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