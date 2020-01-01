Токеноміка Justice For Honey ($HONEY)

Токеноміка Justice For Honey ($HONEY)

Дізнайтеся ключову інформацію про Justice For Honey ($HONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Justice For Honey ($HONEY)

$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.

Офіційний вебсайт:
https://honeysolana.com

Токеноміка та аналіз ціни Justice For Honey ($HONEY)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Justice For Honey ($HONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 16,90K
$ 16,90K$ 16,90K
Загальна пропозиція:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,11M
$ 999,11M$ 999,11M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 16,90K
$ 16,90K$ 16,90K
Історичний максимум:
$ 0,00158304
$ 0,00158304$ 0,00158304
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Justice For Honey ($HONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Justice For Honey ($HONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $HONEY, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HONEY, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HONEY, досліджуйте ціну токена $HONEY в реальному часі!

Прогноз ціни $HONEY

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.