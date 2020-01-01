Токеноміка Justice For Honey ($HONEY) Дізнайтеся ключову інформацію про Justice For Honey ($HONEY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Justice For Honey ($HONEY) $Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns. Офіційний вебсайт: https://honeysolana.com Купити $HONEY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Justice For Honey ($HONEY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Justice For Honey ($HONEY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,90K $ 16,90K $ 16,90K Загальна пропозиція: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M Циркуляційна пропозиція: $ 999,11M $ 999,11M $ 999,11M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,90K $ 16,90K $ 16,90K Історичний максимум: $ 0,00158304 $ 0,00158304 $ 0,00158304 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Justice For Honey ($HONEY)

Токеноміка Justice For Honey ($HONEY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Justice For Honey ($HONEY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $HONEY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $HONEY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $HONEY, досліджуйте ціну токена $HONEY в реальному часі!

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