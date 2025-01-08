Ціна Justice For Honey ($HONEY)
Поточна ціна Justice For Honey ($HONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.26K USD. Ціна $HONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Justice For Honey:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.16K USD
- зміна ціни Justice For Honey протягом дня — +36.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Justice For Honey до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Justice For Honey до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Justice For Honey до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Justice For Honey до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+36.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Justice For Honey: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.65%
+36.32%
-22.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.
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