Сьогоднішня ціна Justice For Honey ($HONEY)

Поточна ціна Justice For Honey ($HONEY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 144.26K USD. Ціна $HONEY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Justice For Honey:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.16K USD

- зміна ціни Justice For Honey протягом дня — +36.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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