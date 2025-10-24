Актуальна ціна Justcoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JUST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JUST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Justcoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JUST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JUST на MEXC вже зараз.

Ціна Justcoin (JUST)

Актуальна ціна 1 JUST до USD:

--
----
-5,40%1D
Графік ціни Justcoin (JUST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:40 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Justcoin (JUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000619
$ 0,00000619$ 0,00000619

$ 0
$ 0$ 0

-0,33%

-5,49%

-25,79%

-25,79%

Актуальна ціна Justcoin (JUST) становить --. За останні 24 години JUST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUST становить $ 0,00000619, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JUST змінився на -0,33% за останню годину, -5,49% за 24 години та на -25,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Justcoin (JUST)

$ 17,15K
$ 17,15K$ 17,15K

--
----

$ 22,84K
$ 22,84K$ 22,84K

75,07B
75,07B 75,07B

99 982 932 534,33939
99 982 932 534,33939 99 982 932 534,33939

Поточна ринкова капіталізація Justcoin — $ 17,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUST — 75,07B, зі загальною пропозицією 99982932534.33939. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,84K.

Історія ціни Justcoin (JUST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Justcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Justcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Justcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Justcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,49%
30 днів$ 0-76,53%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Justcoin (JUST)

JustCoin isn’t just another token—it’s a movement. We’re building on three strong pillars that set us apart:

🌍 Community First – JustCoin was born from the people, for the people. Every decision and every step forward is powered by our community, not hidden agendas.

🔒 Transparency & Trust – No games, no smoke screens. From launch to marketing, everything is open and fair. We believe the crypto space deserves honesty, and JustCoin is here to prove it.

🚀 Long-Term Vision – While others chase short-lived pumps, we’re building a foundation that lasts. With planned marketing waves, exchange pushes, and community-driven growth, JustCoin is positioned to stay, not fade.

In a sea of projects that vanish overnight, JustCoin stands as a symbol of clarity, strength, and belief in building something real

Ресурс Justcoin (JUST)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Justcoin (USD)

Скільки коштуватиме Justcoin (JUST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Justcoin (JUST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Justcoin.

Перегляньте прогноз ціни Justcoin вже зараз!

JUST до місцевих валют

Токеноміка Justcoin (JUST)

Розуміння токеноміки Justcoin (JUST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JUST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Justcoin (JUST)

Скільки сьогодні коштує Justcoin (JUST)?
Актуальна ціна JUST у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JUST до USD?
Поточна ціна JUST до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Justcoin?
Ринкова капіталізація JUST — $ 17,15K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JUST?
Циркуляційна пропозиція JUST — 75,07B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JUST?
JUST досяг історичної максимальної ціни у 0,00000619 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JUST?
Історична мінімальна ціна JUST становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JUST?
Актуальний обсяг торгівлі JUST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JUST цього року?
JUST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JUST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:40 (UTC+8)

