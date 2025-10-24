Інформація щодо ціни Justcoin (JUST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00000619$ 0,00000619 $ 0,00000619 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,33% Зміна ціни (1 дн.) -5,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,79%

Актуальна ціна Justcoin (JUST) становить --. За останні 24 години JUST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUST становить $ 0,00000619, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JUST змінився на -0,33% за останню годину, -5,49% за 24 години та на -25,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Justcoin (JUST)

Ринкова капіталізація $ 17,15K$ 17,15K $ 17,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,84K$ 22,84K $ 22,84K Циркуляційне постачання 75,07B 75,07B 75,07B Загальна пропозиція 99 982 932 534,33939 99 982 932 534,33939 99 982 932 534,33939

Поточна ринкова капіталізація Justcoin — $ 17,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUST — 75,07B, зі загальною пропозицією 99982932534.33939. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,84K.