Сьогоднішня ціна JustAnEgg (EGG)

Поточна ціна JustAnEgg (EGG) сьогодні становить 0,00169012 USD з ринковою капіталізацією $ 675,03K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JustAnEgg:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни JustAnEgg протягом дня — +2,84%

- циркуляційна пропозиція – 399,40M USD

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