Ціна JustAnEgg (EGG)
Поточна ціна JustAnEgg (EGG) сьогодні становить 0,00169012 USD з ринковою капіталізацією $ 675,03K USD. Ціна EGG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JustAnEgg:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни JustAnEgg протягом дня — +2,84%
- циркуляційна пропозиція – 399,40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JustAnEgg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни JustAnEgg до USD становила $ +0,0001163235.
За останні 60 днів зміна ціни JustAnEgg до USD становила $ +0,0006875457.
За останні 90 днів зміна ціни JustAnEgg до USD становила $ +0,0003422376982220017.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,84%
|30 днів
|$ +0,0001163235
|+6,88%
|60 днів
|$ +0,0006875457
|+40,68%
|90 днів
|$ +0,0003422376982220017
|+25,39%
Останній аналіз цін JustAnEgg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,71%
+2,84%
+6,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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