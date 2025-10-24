Інформація щодо ціни Just Woot (WOOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -18,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -18,64%

Актуальна ціна Just Woot (WOOT) становить --. За останні 24 години WOOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WOOT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WOOT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -18,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just Woot (WOOT)

Ринкова капіталізація $ 7,06K$ 7,06K $ 7,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,06K$ 7,06K $ 7,06K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Just Woot — $ 7,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOOT — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,06K.