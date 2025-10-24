Актуальна ціна Just Woot сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WOOT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WOOT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Just Woot сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WOOT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WOOT на MEXC вже зараз.

Докладніше про WOOT

Інформація про ціну WOOT

Офіційний вебсайт WOOT

Токеноміка WOOT

Прогноз ціни WOOT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Just Woot

Ціна Just Woot (WOOT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WOOT до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Just Woot (WOOT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Just Woot (WOOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-18,64%

-18,64%

Актуальна ціна Just Woot (WOOT) становить --. За останні 24 години WOOT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WOOT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WOOT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -18,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just Woot (WOOT)

$ 7,06K
$ 7,06K$ 7,06K

--
----

$ 7,06K
$ 7,06K$ 7,06K

10,00B
10,00B 10,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Just Woot — $ 7,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOOT — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,06K.

Історія ціни Just Woot (WOOT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just Woot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just Woot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just Woot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just Woot до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-51,73%
60 днів$ 0-90,75%
90 днів$ 0--

Що таке Just Woot (WOOT)

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Just Woot (WOOT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Just Woot (USD)

Скільки коштуватиме Just Woot (WOOT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Just Woot (WOOT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Just Woot.

Перегляньте прогноз ціни Just Woot вже зараз!

WOOT до місцевих валют

Токеноміка Just Woot (WOOT)

Розуміння токеноміки Just Woot (WOOT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WOOT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Just Woot (WOOT)

Скільки сьогодні коштує Just Woot (WOOT)?
Актуальна ціна WOOT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WOOT до USD?
Поточна ціна WOOT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Just Woot?
Ринкова капіталізація WOOT — $ 7,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WOOT?
Циркуляційна пропозиція WOOT — 10,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WOOT?
WOOT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WOOT?
Історична мінімальна ціна WOOT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WOOT?
Актуальний обсяг торгівлі WOOT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WOOT цього року?
WOOT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WOOT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Just Woot (WOOT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 029,14
$111 029,14$111 029,14

+1,01%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,88
$3 946,88$3 946,88

+1,80%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,02930
$0,02930$0,02930

+486,00%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,58
$191,58$191,58

+0,29%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,9158
$19,9158$19,9158

+29,16%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,88
$3 946,88$3 946,88

+1,80%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 029,14
$111 029,14$111 029,14

+1,01%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,58
$191,58$191,58

+0,29%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4486
$2,4486$2,4486

+1,64%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 126,48
$1 126,48$1 126,48

-0,30%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,734
$7,734$7,734

+93,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3770
$0,3770$0,3770

+277,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,3988
$0,3988$0,3988

+298,80%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000533
$0,00000533$0,00000533

+199,43%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000900
$0,0000000000000000000900$0,0000000000000000000900

+125,00%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,91
$48,91$48,91

+98,49%

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6412
$0,6412$0,6412

+90,49%