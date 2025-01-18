Ціна Just The Tip (TIPS)
Поточна ціна Just The Tip (TIPS) сьогодні становить 0.00158477 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Just The Tip:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 735.21 USD
- зміна ціни Just The Tip протягом дня — +2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just The Tip до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just The Tip до USD становила $ +0.0000643892.
За останні 60 днів зміна ціни Just The Tip до USD становила $ -0.0001460295.
За останні 90 днів зміна ціни Just The Tip до USD становила $ +0.0003036301491026043.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.13%
|30 днів
|$ +0.0000643892
|+4.06%
|60 днів
|$ -0.0001460295
|-9.21%
|90 днів
|$ +0.0003036301491026043
|+23.70%
Останній аналіз цін Just The Tip: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.64%
+2.13%
+22.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Not just another Meme Coin. Bringing the Solana ecosystem together with our TIPS NFT's and dedicated Web based games. Ambitious goals and that is Just The Tip!
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