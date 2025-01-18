Сьогоднішня ціна Just The Tip (TIPS)

Поточна ціна Just The Tip (TIPS) сьогодні становить 0.00158477 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just The Tip:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 735.21 USD

- зміна ціни Just The Tip протягом дня — +2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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