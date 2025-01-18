Ціна JUST Stablecoin (USDJ)
Поточна ціна JUST Stablecoin (USDJ) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDJ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUST Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 337.55K USD
- зміна ціни JUST Stablecoin протягом дня — -0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUST Stablecoin до USD становила $ -0.007283890737672.
За останні 30 днів зміна ціни JUST Stablecoin до USD становила $ +0.0211027680.
За останні 60 днів зміна ціни JUST Stablecoin до USD становила $ +0.0350312880.
За останні 90 днів зміна ціни JUST Stablecoin до USD становила $ -0.0153870436996807.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.007283890737672
|-0.63%
|30 днів
|$ +0.0211027680
|+1.85%
|60 днів
|$ +0.0350312880
|+3.07%
|90 днів
|$ -0.0153870436996807
|-1.33%
Останній аналіз цін JUST Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.63%
+0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDJ is a stablecoin of TRON. It’s generated through decentralized smart contracts on the TRON network. Anyone can pledge TRX as collateral to generate USDJ. USDJ enters into free circulation as any other cryptocurrency does once generated. It is pegged to the US dollar through Collateralized Debt Positions (CDPs), and also has autonomous feedback mechanisms.
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