Інформація щодо ціни Just need some rest (REST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01275586$ 0,01275586 $ 0,01275586 Найнижча ціна $ 0,00437206$ 0,00437206 $ 0,00437206 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Just need some rest (REST) становить $0,00437206. За останні 24 години REST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REST становить $ 0,01275586, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00437206.

Що стосується короткострокових результатів, то REST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just need some rest (REST)

Ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 895,470689 999 999 895,470689 999 999 895,470689

Поточна ринкова капіталізація Just need some rest — $ 4,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REST — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999895.470689. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,37M.