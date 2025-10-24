Актуальна ціна Just need some rest сьогодні становить 0,00437206 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Just need some rest сьогодні становить 0,00437206 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни REST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни REST на MEXC вже зараз.

Ціна Just need some rest (REST)

Актуальна ціна 1 REST до USD:

$0,00437206
$0,00437206
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Just need some rest (REST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Just need some rest (REST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,01275586
$ 0,01275586

$ 0,00437206
$ 0,00437206

--

--

0,00%

0,00%

Актуальна ціна Just need some rest (REST) становить $0,00437206. За останні 24 години REST торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум REST становить $ 0,01275586, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00437206.

Що стосується короткострокових результатів, то REST змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just need some rest (REST)

$ 4,37M
$ 4,37M

--
----

$ 4,37M
$ 4,37M

1000,00M
1000,00M

999 999 895,470689
999 999 895,470689

Поточна ринкова капіталізація Just need some rest — $ 4,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція REST — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999895.470689. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,37M.

Історія ціни Just need some rest (REST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just need some rest до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just need some rest до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Just need some rest до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just need some rest до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0,00000000000,00%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Just need some rest (REST)

Прогноз ціни Just need some rest (USD)

Скільки коштуватиме Just need some rest (REST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Just need some rest (REST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Just need some rest.

Перегляньте прогноз ціни Just need some rest вже зараз!

REST до місцевих валют

Токеноміка Just need some rest (REST)

Розуміння токеноміки Just need some rest (REST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена REST зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Just need some rest (REST)

Скільки сьогодні коштує Just need some rest (REST)?
Актуальна ціна REST у USD становить 0,00437206 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна REST до USD?
Поточна ціна REST до USD — $ 0,00437206. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Just need some rest?
Ринкова капіталізація REST — $ 4,37M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція REST?
Циркуляційна пропозиція REST — 1000,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) REST?
REST досяг історичної максимальної ціни у 0,01275586 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) REST?
Історична мінімальна ціна REST становила 0,00437206 USD.
Який обсяг торгівлі REST?
Актуальний обсяг торгівлі REST за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна REST цього року?
REST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни REST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.