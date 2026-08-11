Сьогоднішня ціна just memecoin

Поточна ціна just memecoin (MEMECOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,28% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMECOIN до USD становить $ 0 за MEMECOIN.

just memecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 41 559, з циркуляційною пропозицією у 992,92M MEMECOIN. Протягом останніх 24 годин MEMECOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,055244, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMECOIN змінився на +0,09% за останню годину та на -4,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо just memecoin (MEMECOIN)

Ринкова капіталізація $ 41,56K$ 41,56K $ 41,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,56K$ 41,56K $ 41,56K Циркуляційне постачання 992,92M 992,92M 992,92M Загальна пропозиція 992 917 361,795066 992 917 361,795066 992 917 361,795066

Поточна ринкова капіталізація just memecoin — $ 41,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMECOIN — 992,92M, зі загальною пропозицією 992917361.795066. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,56K.