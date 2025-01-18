Сьогоднішня ціна JUST KIRA (KIRAI)

Поточна ціна JUST KIRA (KIRAI) сьогодні становить 0.00929826 USD з ринковою капіталізацією $ 9.29M USD. Ціна KIRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUST KIRA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.82M USD

- зміна ціни JUST KIRA протягом дня — -31.77%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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