Актуальна ціна Just Juni by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни JUNI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни JUNI на MEXC вже зараз.

Докладніше про JUNI

Інформація про ціну JUNI

Офіційний вебсайт JUNI

Токеноміка JUNI

Прогноз ціни JUNI

Ціна Just Juni by Virtuals (JUNI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JUNI до USD:

--
----
+5,70%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Just Juni by Virtuals (JUNI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:11:33 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+5,73%

+9,81%

+9,81%

Актуальна ціна Just Juni by Virtuals (JUNI) становить --. За останні 24 години JUNI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUNI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JUNI змінився на -- за останню годину, +5,73% за 24 години та на +9,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just Juni by Virtuals (JUNI)

$ 14,51K
$ 14,51K$ 14,51K

--
----

$ 14,51K
$ 14,51K$ 14,51K

772,49M
772,49M 772,49M

772 491 747,3824497
772 491 747,3824497 772 491 747,3824497

Поточна ринкова капіталізація Just Juni by Virtuals — $ 14,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUNI — 772,49M, зі загальною пропозицією 772491747.3824497. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,51K.

Історія ціни Just Juni by Virtuals (JUNI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just Juni by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just Juni by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just Juni by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just Juni by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,73%
30 днів$ 0-23,97%
60 днів$ 0-47,59%
90 днів$ 0--

Що таке Just Juni by Virtuals (JUNI)

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Just Juni by Virtuals (JUNI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Just Juni by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Just Juni by Virtuals (JUNI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Just Juni by Virtuals (JUNI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Just Juni by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Just Juni by Virtuals вже зараз!

JUNI до місцевих валют

Токеноміка Just Juni by Virtuals (JUNI)

Розуміння токеноміки Just Juni by Virtuals (JUNI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена JUNI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Just Juni by Virtuals (JUNI)

Скільки сьогодні коштує Just Juni by Virtuals (JUNI)?
Актуальна ціна JUNI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна JUNI до USD?
Поточна ціна JUNI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Just Juni by Virtuals?
Ринкова капіталізація JUNI — $ 14,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція JUNI?
Циркуляційна пропозиція JUNI — 772,49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) JUNI?
JUNI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) JUNI?
Історична мінімальна ціна JUNI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі JUNI?
Актуальний обсяг торгівлі JUNI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна JUNI цього року?
JUNI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни JUNI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:11:33 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

