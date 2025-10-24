Інформація щодо ціни Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +5,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,81% Зміна ціни (за 7 дн.) +9,81%

Актуальна ціна Just Juni by Virtuals (JUNI) становить --. За останні 24 години JUNI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JUNI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JUNI змінився на -- за останню годину, +5,73% за 24 години та на +9,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just Juni by Virtuals (JUNI)

Ринкова капіталізація $ 14,51K$ 14,51K $ 14,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,51K$ 14,51K $ 14,51K Циркуляційне постачання 772,49M 772,49M 772,49M Загальна пропозиція 772 491 747,3824497 772 491 747,3824497 772 491 747,3824497

Поточна ринкова капіталізація Just Juni by Virtuals — $ 14,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JUNI — 772,49M, зі загальною пропозицією 772491747.3824497. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,51K.