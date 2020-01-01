Токеноміка Just Cuz (CUZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Just Cuz (CUZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Just Cuz (CUZ) Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness. Офіційний вебсайт: https://memsite.fun/justcuz Купити CUZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Just Cuz (CUZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Just Cuz (CUZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80,41K $ 80,41K $ 80,41K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 80,41K $ 80,41K $ 80,41K Історичний максимум: $ 0,00293392 $ 0,00293392 $ 0,00293392 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Just Cuz (CUZ)

Токеноміка Just Cuz (CUZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Just Cuz (CUZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUZ, досліджуйте ціну токена CUZ в реальному часі!

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