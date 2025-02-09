Ціна Just Cuz (CUZ)
Поточна ціна Just Cuz (CUZ) сьогодні становить 0.00168567 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна CUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Just Cuz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.08K USD
- зміна ціни Just Cuz протягом дня — -20.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just Cuz до USD становила $ -0.000424164068830439.
За останні 30 днів зміна ціни Just Cuz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just Cuz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just Cuz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000424164068830439
|-20.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Just Cuz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.00%
-20.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just Cuz ($CUZ) is the memecoin born from a viral movement, fueled by culture, and internet magic. Inspired by Just Cuz, the wholesome book by Barb, and Marv’s legendary philosophy—“Don’t overthink it. Just roll with it.” What started as a heartwarming story turned into an unstoppable mantra, embraced by millions online. With 250K+ followers, 6M+ likes, and a viral TikTok hitting 25M+ views in days, the phrase “Just Cuz” has become a universal response to life’s randomness.
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