Сьогоднішня ціна Just Cuz (CUZ)

Поточна ціна Just Cuz (CUZ) сьогодні становить 0.00168567 USD з ринковою капіталізацією $ 1.69M USD. Ціна CUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just Cuz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.08K USD

- зміна ціни Just Cuz протягом дня — -20.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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