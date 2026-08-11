Сьогоднішня ціна just buy 1bnb

Поточна ціна just buy 1bnb (1BNB) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 1BNB до USD становить $ 0 за 1BNB.

just buy 1bnb наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,192, з циркуляційною пропозицією у 1.00B 1BNB. Протягом останніх 24 годин 1BNB торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00437486, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 1BNB змінився на -0.01% за останню годину та на +6.40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо just buy 1bnb (1BNB)

Ринкова капіталізація $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація just buy 1bnb — $ 20.19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1BNB — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.19K.