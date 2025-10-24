Актуальна ціна just a shitcoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHITCOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHITCOIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна just a shitcoin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SHITCOIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SHITCOIN на MEXC вже зараз.

Докладніше про SHITCOIN

Інформація про ціну SHITCOIN

Офіційний вебсайт SHITCOIN

Токеноміка SHITCOIN

Прогноз ціни SHITCOIN

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип just a shitcoin

Ціна just a shitcoin (SHITCOIN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SHITCOIN до USD:

$0,00070159
$0,00070159$0,00070159
-10,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни just a shitcoin (SHITCOIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00376806
$ 0,00376806$ 0,00376806

$ 0
$ 0$ 0

-0,68%

-10,64%

-25,72%

-25,72%

Актуальна ціна just a shitcoin (SHITCOIN) становить --. За останні 24 години SHITCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHITCOIN становить $ 0,00376806, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHITCOIN змінився на -0,68% за останню годину, -10,64% за 24 години та на -25,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо just a shitcoin (SHITCOIN)

$ 677,21K
$ 677,21K$ 677,21K

--
----

$ 677,21K
$ 677,21K$ 677,21K

965,24M
965,24M 965,24M

965 239 172,799592
965 239 172,799592 965 239 172,799592

Поточна ринкова капіталізація just a shitcoin — $ 677,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHITCOIN — 965,24M, зі загальною пропозицією 965239172.799592. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 677,21K.

Історія ціни just a shitcoin (SHITCOIN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни just a shitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни just a shitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни just a shitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни just a shitcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-10,64%
30 днів$ 0+708,47%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке just a shitcoin (SHITCOIN)

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс just a shitcoin (SHITCOIN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни just a shitcoin (USD)

Скільки коштуватиме just a shitcoin (SHITCOIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів just a shitcoin (SHITCOIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо just a shitcoin.

Перегляньте прогноз ціни just a shitcoin вже зараз!

SHITCOIN до місцевих валют

Токеноміка just a shitcoin (SHITCOIN)

Розуміння токеноміки just a shitcoin (SHITCOIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SHITCOIN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про just a shitcoin (SHITCOIN)

Скільки сьогодні коштує just a shitcoin (SHITCOIN)?
Актуальна ціна SHITCOIN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SHITCOIN до USD?
Поточна ціна SHITCOIN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація just a shitcoin?
Ринкова капіталізація SHITCOIN — $ 677,21K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SHITCOIN?
Циркуляційна пропозиція SHITCOIN — 965,24M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SHITCOIN?
SHITCOIN досяг історичної максимальної ціни у 0,00376806 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SHITCOIN?
Історична мінімальна ціна SHITCOIN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SHITCOIN?
Актуальний обсяг торгівлі SHITCOIN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SHITCOIN цього року?
SHITCOIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SHITCOIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:24:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для just a shitcoin (SHITCOIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.