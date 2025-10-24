Інформація щодо ціни just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00376806$ 0,00376806 $ 0,00376806 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) -10,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -25,72%

Актуальна ціна just a shitcoin (SHITCOIN) становить --. За останні 24 години SHITCOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SHITCOIN становить $ 0,00376806, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SHITCOIN змінився на -0,68% за останню годину, -10,64% за 24 години та на -25,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо just a shitcoin (SHITCOIN)

Ринкова капіталізація $ 677,21K$ 677,21K $ 677,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 677,21K$ 677,21K $ 677,21K Циркуляційне постачання 965,24M 965,24M 965,24M Загальна пропозиція 965 239 172,799592 965 239 172,799592 965 239 172,799592

Поточна ринкова капіталізація just a shitcoin — $ 677,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SHITCOIN — 965,24M, зі загальною пропозицією 965239172.799592. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 677,21K.