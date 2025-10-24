Інформація щодо ціни Just a pulse guy (PULSEGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,07% Зміна ціни (1 дн.) +64,27% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +30,49%

Актуальна ціна Just a pulse guy (PULSEGUY) становить --. За останні 24 години PULSEGUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PULSEGUY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PULSEGUY змінився на +3,07% за останню годину, +64,27% за 24 години та на +30,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just a pulse guy (PULSEGUY)

Ринкова капіталізація $ 433,28K$ 433,28K $ 433,28K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 433,28K$ 433,28K $ 433,28K Циркуляційне постачання 941,28M 941,28M 941,28M Загальна пропозиція 941 281 937,0 941 281 937,0 941 281 937,0

Поточна ринкова капіталізація Just a pulse guy — $ 433,28K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PULSEGUY — 941,28M, зі загальною пропозицією 941281937.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 433,28K.