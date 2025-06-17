Сьогоднішня ціна Just a Normie (NORMIE)

Поточна ціна Just a Normie (NORMIE) сьогодні становить 0.00001237 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34K USD. Ціна NORMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just a Normie:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Just a Normie протягом дня — -15.69%

- циркуляційна пропозиція – 997.60M USD

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