Ціна Just a Normie (NORMIE)
Поточна ціна Just a Normie (NORMIE) сьогодні становить 0.00001237 USD з ринковою капіталізацією $ 12.34K USD. Ціна NORMIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Just a Normie:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Just a Normie протягом дня — -15.69%
- циркуляційна пропозиція – 997.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just a Normie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just a Normie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just a Normie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just a Normie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Just a Normie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.59%
-15.69%
-66.22%
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