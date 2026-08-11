Сьогоднішня ціна just a memecoin

Поточна ціна just a memecoin (MEMECOIN) сьогодні становить $ 0.00107518, зі зміною 33.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMECOIN до USD становить $ 0.00107518 за MEMECOIN.

just a memecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,075,715, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M MEMECOIN. Протягом останніх 24 годин MEMECOIN торгувався між $ 0.00102109 (мінімум) та $ 0.00162483 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01603038, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMECOIN змінився на -0.82% за останню годину та на -24.38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 58.15K.

Ринкова інформація щодо just a memecoin (MEMECOIN)

Ринкова капіталізація $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Обсяг (за 24 год) $ 58.15K$ 58.15K $ 58.15K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,997,087.466292 999,997,087.466292 999,997,087.466292

Поточна ринкова капіталізація just a memecoin — $ 1.08M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 58.15K. Циркуляційна пропозиція MEMECOIN — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999997087.466292. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.08M.