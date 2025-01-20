Сьогоднішня ціна Just a LOTTO ($LOTTO)

Поточна ціна Just a LOTTO ($LOTTO) сьогодні становить 0.00282933 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна $LOTTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just a LOTTO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 254.23K USD

- зміна ціни Just a LOTTO протягом дня — +64.25%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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