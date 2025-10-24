Інформація щодо ціни just a little guy (LITTLEGUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00006586 $ 0,00006586 $ 0,00006586 Мін. за 24 год $ 0,00007364 $ 0,00007364 $ 0,00007364 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00006586$ 0,00006586 $ 0,00006586 Макс. за 24 год $ 0,00007364$ 0,00007364 $ 0,00007364 Рекордний максимум $ 0,0091738$ 0,0091738 $ 0,0091738 Найнижча ціна $ 0,00006124$ 0,00006124 $ 0,00006124 Зміна ціни (за 1 год) -2,90% Зміна ціни (1 дн.) +6,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,89% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,89%

Актуальна ціна just a little guy (LITTLEGUY) становить $0,00007027. За останні 24 години LITTLEGUY торгувався між мінімумом у $ 0,00006586 і максимумом у $ 0,00007364, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LITTLEGUY становить $ 0,0091738, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00006124.

Що стосується короткострокових результатів, то LITTLEGUY змінився на -2,90% за останню годину, +6,70% за 24 години та на -3,89% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо just a little guy (LITTLEGUY)

Ринкова капіталізація $ 71,67K$ 71,67K $ 71,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,67K$ 71,67K $ 71,67K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 903 526,730967 999 903 526,730967 999 903 526,730967

Поточна ринкова капіталізація just a little guy — $ 71,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LITTLEGUY — 999,90M, зі загальною пропозицією 999903526.730967. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,67K.