Сьогоднішня ціна just a frog

Поточна ціна just a frog (FROG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FROG до USD становить $ 0 за FROG.

just a frog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 133, з циркуляційною пропозицією у 999,96M FROG. Протягом останніх 24 годин FROG торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,169194, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FROG змінився на -- за останню годину та на -7,41% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо just a frog (FROG)

Ринкова капіталізація $ 28,13K$ 28,13K $ 28,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,13K$ 28,13K $ 28,13K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 963 459,231422 999 963 459,231422 999 963 459,231422

Поточна ринкова капіталізація just a frog — $ 28,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FROG — 999,96M, зі загальною пропозицією 999963459.231422. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,13K.