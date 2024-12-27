Сьогоднішня ціна Just a coin (COIN)

Поточна ціна Just a coin (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 226.01K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just a coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.71K USD

- зміна ціни Just a coin протягом дня — +9.13%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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