Інформація щодо ціни Just a Circle (CRCL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00426581$ 0,00426581 $ 0,00426581 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +2,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,99%

Актуальна ціна Just a Circle (CRCL) становить --. За останні 24 години CRCL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRCL становить $ 0,00426581, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRCL змінився на -0,92% за останню годину, +2,97% за 24 години та на -7,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just a Circle (CRCL)

Ринкова капіталізація $ 96,21K$ 96,21K $ 96,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 96,21K$ 96,21K $ 96,21K Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 899 135,370657 999 899 135,370657 999 899 135,370657

Поточна ринкова капіталізація Just a Circle — $ 96,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRCL — 999,90M, зі загальною пропозицією 999899135.370657. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 96,21K.