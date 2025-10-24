Інформація щодо ціни Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -7,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,90%

Актуальна ціна Just A Boring Guy (BORING GUY) становить --. За останні 24 години BORING GUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BORING GUY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BORING GUY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just A Boring Guy (BORING GUY)

Ринкова капіталізація $ 5,51K$ 5,51K $ 5,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,51K$ 5,51K $ 5,51K Циркуляційне постачання 999,05M 999,05M 999,05M Загальна пропозиція 999 051 736,582318 999 051 736,582318 999 051 736,582318

Поточна ринкова капіталізація Just A Boring Guy — $ 5,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BORING GUY — 999,05M, зі загальною пропозицією 999051736.582318. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,51K.