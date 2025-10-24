Актуальна ціна Just A Boring Guy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BORING GUY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BORING GUY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Just A Boring Guy сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BORING GUY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BORING GUY на MEXC вже зараз.

Докладніше про BORING GUY

Інформація про ціну BORING GUY

Токеноміка BORING GUY

Прогноз ціни BORING GUY

Логотип Just A Boring Guy

Ціна Just A Boring Guy (BORING GUY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BORING GUY до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Just A Boring Guy (BORING GUY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7,90%

-7,90%

Актуальна ціна Just A Boring Guy (BORING GUY) становить --. За останні 24 години BORING GUY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BORING GUY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BORING GUY змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Just A Boring Guy (BORING GUY)

$ 5,51K
$ 5,51K$ 5,51K

--
----

$ 5,51K
$ 5,51K$ 5,51K

999,05M
999,05M 999,05M

999 051 736,582318
999 051 736,582318 999 051 736,582318

Поточна ринкова капіталізація Just A Boring Guy — $ 5,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BORING GUY — 999,05M, зі загальною пропозицією 999051736.582318. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,51K.

Історія ціни Just A Boring Guy (BORING GUY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just A Boring Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just A Boring Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just A Boring Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just A Boring Guy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-29,50%
60 днів$ 0-25,74%
90 днів$ 0--

Що таке Just A Boring Guy (BORING GUY)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Just A Boring Guy (USD)

Скільки коштуватиме Just A Boring Guy (BORING GUY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Just A Boring Guy (BORING GUY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Just A Boring Guy.

Перегляньте прогноз ціни Just A Boring Guy вже зараз!

BORING GUY до місцевих валют

Токеноміка Just A Boring Guy (BORING GUY)

Розуміння токеноміки Just A Boring Guy (BORING GUY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BORING GUY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Just A Boring Guy (BORING GUY)

Скільки сьогодні коштує Just A Boring Guy (BORING GUY)?
Актуальна ціна BORING GUY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BORING GUY до USD?
Поточна ціна BORING GUY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Just A Boring Guy?
Ринкова капіталізація BORING GUY — $ 5,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BORING GUY?
Циркуляційна пропозиція BORING GUY — 999,05M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BORING GUY?
BORING GUY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BORING GUY?
Історична мінімальна ціна BORING GUY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі BORING GUY?
Актуальний обсяг торгівлі BORING GUY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BORING GUY цього року?
BORING GUY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BORING GUY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:48:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Just A Boring Guy (BORING GUY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

