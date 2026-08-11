Сьогоднішня ціна Just a Black Rock on Base

Поточна ціна Just a Black Rock on Base (ROCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROCK до USD становить $ 0 за ROCK.

Just a Black Rock on Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 375, з циркуляційною пропозицією у 10,00B ROCK. Протягом останніх 24 годин ROCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0058743, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROCK змінився на -- за останню годину та на +0,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Just a Black Rock on Base (ROCK)

Ринкова капіталізація $ 66,38K$ 66,38K $ 66,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,38K$ 66,38K $ 66,38K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Just a Black Rock on Base — $ 66,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROCK — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,38K.