Ціна Just a based guy (BASEDGUY)
Поточна ціна Just a based guy (BASEDGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.90K USD. Ціна BASEDGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Just a based guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Just a based guy протягом дня — -15.01%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Just a based guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Just a based guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Just a based guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Just a based guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Just a based guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-15.01%
-47.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project “Just a Based Guy” is a meme coin inspired by the “Just a Chill Guy” meme and built on Base, the Ethereum Layer 2 solution. It combines humor with blockchain technology, creating a fun yet innovative cryptocurrency experience. “Just a Based Guy” isn’t just a meme it’s a movement, blending community-driven engagement and cutting-edge tech on a reliable, scalable foundation for the future of memes.
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