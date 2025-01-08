Сьогоднішня ціна Just a based guy (BASEDGUY)

Поточна ціна Just a based guy (BASEDGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 152.90K USD. Ціна BASEDGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Just a based guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Just a based guy протягом дня — -15.01%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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