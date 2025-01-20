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Ціна JUSD (JUSD)

USD

Графік ціни JUSD (JUSD) в реальному часі

$0.998573
$0.998573$0.998573
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна JUSD (JUSD)

Поточна ціна JUSD (JUSD) сьогодні становить 0.998573 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності JUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.98K USD
- зміна ціни JUSD протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники JUSD (JUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни JUSD до USD становила $ -0.0008768631820819.
За останні 30 днів зміна ціни JUSD до USD становила $ -0.0008002564.
За останні 60 днів зміна ціни JUSD до USD становила $ -0.0045159465.
За останні 90 днів зміна ціни JUSD до USD становила $ -0.0031173641505375.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0008768631820819-0.08%
30 днів$ -0.0008002564-0.08%
60 днів$ -0.0045159465-0.45%
90 днів$ -0.0031173641505375-0.31%

Аналіз цін JUSD (JUSD)

Останній аналіз цін JUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.991197
$ 0.991197$ 0.991197

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

+0.01%

-0.08%

+0.23%

Ринкова інформація JUSD (JUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 624.98K
$ 624.98K$ 624.98K

0.00
0.00 0.00

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

JUSD до місцевих валют

1 JUSD до AUD
A$1.5977168
1 JUSD до GBP
0.80884413
1 JUSD до EUR
0.96861581
1 JUSD до USD
$0.998573
1 JUSD до MYR
RM4.4935785
1 JUSD до TRY
35.52922734
1 JUSD до JPY
¥155.75741654
1 JUSD до RUB
102.30380385
1 JUSD до INR
86.36657877
1 JUSD до IDR
Rp16,370.04656112
1 JUSD до PHP
58.39654904
1 JUSD до EGP
￡E.50.14833606
1 JUSD до BRL
R$6.06133811
1 JUSD до CAD
C$1.43794512
1 JUSD до BDT
121.31663377
1 JUSD до NGN
1,552.9807296
1 JUSD до UAH
42.0399233
1 JUSD до VES
Bs53.922942
1 JUSD до PKR
Rs278.22240926
1 JUSD до KZT
529.7429765
1 JUSD до THB
฿34.31096828
1 JUSD до TWD
NT$32.71325148
1 JUSD до CHF
Fr0.90870143
1 JUSD до HKD
HK$7.76889794
1 JUSD до MAD
.د.م10.02567292