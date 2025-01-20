Сьогоднішня ціна JUSD (JUSD)

Поточна ціна JUSD (JUSD) сьогодні становить 0.998573 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності JUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 624.98K USD

- зміна ціни JUSD протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін JUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни JUSD.