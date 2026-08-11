Сьогоднішня ціна JupUSD

Поточна ціна JupUSD (JUPUSD) сьогодні становить $ 0.998724, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JUPUSD до USD становить $ 0.998724 за JUPUSD.

JupUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49,905,115, з циркуляційною пропозицією у 49.97M JUPUSD. Протягом останніх 24 годин JUPUSD торгувався між $ 0.998377 (мінімум) та $ 0.9993 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.023, тоді як історичний мінімум — $ 0.124871.

У короткостроковій динаміці JUPUSD змінився на +0.01% за останню годину та на +0.01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11.61M.

Ринкова інформація щодо JupUSD (JUPUSD)

Ринкова капіталізація $ 49.91M$ 49.91M $ 49.91M Обсяг (за 24 год) $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.91M$ 49.91M $ 49.91M Циркуляційне постачання 49.97M 49.97M 49.97M Загальна пропозиція 49,969,202.514851 49,969,202.514851 49,969,202.514851

Поточна ринкова капіталізація JupUSD — $ 49.91M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11.61M. Циркуляційна пропозиція JUPUSD — 49.97M, зі загальною пропозицією 49969202.514851. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.91M.