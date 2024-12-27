Ціна Jupiter Staked SOL (JUPSOL)
Поточна ціна Jupiter Staked SOL (JUPSOL) сьогодні становить 203.21 USD з ринковою капіталізацією $ 732.77M USD. Ціна JUPSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jupiter Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.09M USD
- зміна ціни Jupiter Staked SOL протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 3.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jupiter Staked SOL до USD становила $ +0.181433.
За останні 30 днів зміна ціни Jupiter Staked SOL до USD становила $ -37.7432906340.
За останні 60 днів зміна ціни Jupiter Staked SOL до USD становила $ +19.4922283360.
За останні 90 днів зміна ціни Jupiter Staked SOL до USD становила $ +40.17041962458912.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.181433
|+0.09%
|30 днів
|$ -37.7432906340
|-18.57%
|60 днів
|$ +19.4922283360
|+9.59%
|90 днів
|$ +40.17041962458912
|+24.64%
Останній аналіз цін Jupiter Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+0.09%
+4.89%
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