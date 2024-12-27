Сьогоднішня ціна Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Поточна ціна Jupiter Staked SOL (JUPSOL) сьогодні становить 203.21 USD з ринковою капіталізацією $ 732.77M USD. Ціна JUPSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jupiter Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.09M USD

- зміна ціни Jupiter Staked SOL протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 3.60M USD

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