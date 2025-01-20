Ціна Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)
Поточна ціна Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) сьогодні становить 4.68 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JLP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.37M USD
- зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token протягом дня — -4.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token до USD становила $ -0.199587487210166.
За останні 30 днів зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token до USD становила $ +0.5097236040.
За останні 60 днів зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token до USD становила $ +0.7999528680.
За останні 90 днів зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token до USD становила $ +1.1987932712798.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.199587487210166
|-4.08%
|30 днів
|$ +0.5097236040
|+10.89%
|60 днів
|$ +0.7999528680
|+17.09%
|90 днів
|$ +1.1987932712798
|+34.44%
Останній аналіз цін Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-4.08%
+11.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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