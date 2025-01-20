Сьогоднішня ціна Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP)

Поточна ціна Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) сьогодні становить 4.68 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JLP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.37M USD

- зміна ціни Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token протягом дня — -4.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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