Токеноміка Junkcoin (JKC) Дізнайтеся ключову інформацію про Junkcoin (JKC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Офіційний вебсайт: https://junk-coin.com/ Whitepaper: https://junk-coin.com/junkenomics/ Купити JKC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Junkcoin (JKC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Junkcoin (JKC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 471,74K $ 471,74K $ 471,74K Загальна пропозиція: $ 19,01M $ 19,01M $ 19,01M Циркуляційна пропозиція: $ 19,01M $ 19,01M $ 19,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 471,74K $ 471,74K $ 471,74K Історичний максимум: $ 0,747856 $ 0,747856 $ 0,747856 Історичний мінімум: $ 0,02020314 $ 0,02020314 $ 0,02020314 Поточна ціна: $ 0,02481494 $ 0,02481494 $ 0,02481494 Дізнайтеся більше про ціну Junkcoin (JKC)

Токеноміка Junkcoin (JKC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Junkcoin (JKC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JKC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JKC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JKC, досліджуйте ціну токена JKC в реальному часі!

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